В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Подмосковье «жёлтый» уровень погодной опасности в среду, 22 июля, из-за грозы и дождей.

Об этом говорится в данных прогностической карты на сайте учреждения.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте.

Отмечается, что предупреждение о грозе и дожде в Москве действует с 11:00 до 14:00 среды, 22 июля, а в Подмосковье — с 9:00 до 17:00 среды, 22 июля.

Ранее стало известно, что Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе