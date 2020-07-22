В Москве объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
- АГН «Москва»
- © Андрей Никеричев
Об этом говорится в данных прогностической карты на сайте учреждения.
«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — указано в тексте.
Отмечается, что предупреждение о грозе и дожде в Москве действует с 11:00 до 14:00 среды, 22 июля, а в Подмосковье — с 9:00 до 17:00 среды, 22 июля.
Ранее стало известно, что Гидрометцентр прогнозирует тёплую погоду в Москве на следующей неделе