Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фиджи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
- globallookpress.com
Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 602 км.
Информации о разрушениях и угрозе цунами не приводится.
Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,4 возле восточного побережья Камчатки.
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