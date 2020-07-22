Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фиджи

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фиджи
  • globallookpress.com

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 602 км.

Информации о разрушениях и угрозе цунами не приводится.

Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,4 возле восточного побережья Камчатки.

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