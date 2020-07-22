Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Фиджи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,0 у побережья Фиджи. Об этом сообщила Геологическая служба США.

globallookpress.com

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 602 км. Информации о разрушениях и угрозе цунами не приводится. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 4,4 возле восточного побережья Камчатки.