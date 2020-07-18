Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Самоа
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов островного государства Самоа в Тихом океане.
- Reuters
Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 236 км от города Апиа.
Очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.
Ранее землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи.
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