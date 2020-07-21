Фестиваль «Первозданная Россия» объявил приём конкурсных работ

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» начал приём конкурсных работ.

Об этом сообщает ОТР.

Фестиваль состоится в Москве в январе — феврале 2021 года. Экспозиция будет формироваться на основе таких тем, как «Дикие животные в городе», «История одним кадром», «Красная книга России», «Цвета дикой природы».

Снимки должны быть сделаны на территории России и отличаться высоким техническим и художественным уровнем.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что международный фестиваль искусств откроется 31 июля в Клину.