Фестиваль «Первозданная Россия» объявил приём конкурсных работ

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Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» начал приём конкурсных работ.
Фестиваль «Первозданная Россия» объявил приём конкурсных работ
  • fotocult.ru

Об этом сообщает ОТР.

Фестиваль состоится в Москве в январе — феврале 2021 года. Экспозиция будет формироваться на основе таких тем, как «Дикие животные в городе», «История одним кадром», «Красная книга России», «Цвета дикой природы».

Снимки должны быть сделаны на территории России и отличаться высоким техническим и художественным уровнем.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что международный фестиваль искусств откроется 31 июля в Клину.

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