Фестиваль «Первозданная Россия» объявил приём конкурсных работ
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Об этом сообщает ОТР.
Фестиваль состоится в Москве в январе — феврале 2021 года. Экспозиция будет формироваться на основе таких тем, как «Дикие животные в городе», «История одним кадром», «Красная книга России», «Цвета дикой природы».
Снимки должны быть сделаны на территории России и отличаться высоким техническим и художественным уровнем.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что международный фестиваль искусств откроется 31 июля в Клину.