В Гидрометцентре назвали причины дождливой погоды в столичном регионе

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о причинах дождливой погоды в столичном регионе.
В Гидрометцентре назвали причины дождливой погоды в столичном регионе
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Кратковременным считается дождь продолжительностью до трёх часов. Сейчас мы наблюдаем в основном именно такие летние дожди. Просто осадки практически каждый день, поэтому кажется, что дождь бесконечный», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, центр европейской территории России находится между циклонами с запада и востока — в зоне атмосферного фронта и нет мощного антициклона, который смог бы их прогнать.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики рассказали о жаркой погоде в Курганской области.

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