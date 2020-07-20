Эксперт оценил риски при использовании сервисов VPN

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий оценил риски при использовании сервисов VPN.

«100%-ной гарантии не даст никто, даже если мы будем платить колоссальные деньги за этот сервис. Чем ниже стоимость подключения, тем затраты на обеспечение безопасности будут ниже, и тем больше вероятность того, что данные либо утекут, либо окажутся в том или ином виде в свободном доступе», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если пользователь хочет обеспечить анонимность выше, чем у такого рода сервисов, то он должен сам поднимать VPN на каком-либо облаке.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с URA.RU рассказал о возможных рисках при использовании VPN.