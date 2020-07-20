Константин Бронзит выразил соболезнования в связи со смертью Александра Боголюбова

Режиссёр анимационных фильмов Константин Бронзит выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссёра Александра Боголюбова.

«Жалко, что коллеги уходят. Наша прослойка такая маленькая, что не заметить потери бойца уже невозможно», — заявил он в беседе с Nation News.

Боголюбов скончался на 87-м году жизни. Он режиссёр таких фильмов, как «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня» (совместно с В.А. Чеботарёвым), анимационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города» (фильмы 4 и 5), «Приключения Незнайки и его друзей» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение»).

Ранее телеведущая, депутат Госдумы Оксана Пушкина в беседе с Newinform прокомментировала сообщения о смерти ведущего прогноза погоды Александра Беляева.