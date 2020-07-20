Умер кинорежиссёр Александр Боголюбов

Член Союза кинематографистов России, кинорежиссёр Александр Боголюбов скончался на 87-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Боголюбов — режиссёр таких фильмов, как «Мелодия на два голоса» и «Батальоны просят огня» (совместно с В.А. Чеботарёвым), анимационных фильмов «Бумеранг», «Волшебник Изумрудного города» (фильмы 4 и 5), «Приключения Незнайки и его друзей» (серии «Воздушное путешествие» и «Возвращение»).

«Приносим соболезнования родным и близким Александра Акимовича», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что композитор, народный артист России Евгений Родыгин скончался в возрасте 95 лет.