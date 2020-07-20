Тягачёв прокомментировал сообщение о смерти художника Чижикова

Почётный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачёв прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти Виктора Чижикова, автора образа медвежонка — талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве.

«Есть оргкомитет, которому на тот промежуток времени много было предоставлено эскизов, какая символика должна быть и почему мишка. Это были целые большие рассуждения, может быть, даже споры. В борьбе, в дискуссиях больших было определено — и этот знак мишки был утверждён большим составом участников. И получилось, что Чижиков победил», — рассказал Тягачёв.

Он также отметил, что большое впечатление на всех произвела церемония закрытия летних Олимпийских игр 1980 года.

«Сценарий закрытия, и когда мишка улетел, и полстадиона плакали и вспоминали... Это всем запомнилось, не только членам сборной СССР, но и, самое главное, весь мир и зрители были покорены», — заключил он.

Народный художник России, автор образа медвежонка — талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве Виктор Чижиков умер на 85-м году жизни.