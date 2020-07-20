Певец Прохор Шаляпин поделился воспоминаниями о Беляеве

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Анастасия Румянцева
Российский певец и телеведущий прогноза погоды на НТВ Прохор Шаляпин прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти кандидата географических наук, телеведущего Александра Беляева.
Певец Прохор Шаляпин поделился воспоминаниями о Беляеве
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«Я вообще очень боялся с ним знакомиться. Когда я пришёл на НТВ, он вёл прогноз погоды раз в неделю... Для руководства нашего метеобюро Александр Беляев всегда был как генерал, то есть он самый влиятельный, самый уважаемый, самый ценный сотрудник. То есть его никто не сдвигал из эфира, он сам ушёл просто из-за того, что ему здоровье не позволяло», — отметил Шаляпин. 

По его словам, когда произошло знакомство, Беляев произвёл на него впечатление, «как будто это его родственник».

«Он настолько тёплый, душевный человек», — подчеркнул Шаляпин. 

Певец добавил, что очень остро воспринял новость о смерти Беляева.

«Не так близко к сердцу я воспринимаю уход людей, а здесь как будто мой близкий родственник ушёл», — заключил он.

Кандидат географических наук, телеведущий Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.

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