Тишковец назвал смерть Беляева «утратой для метеорологического цеха»

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Кирилл Горшенин
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT выразил соболезнования в связи со смертью ведущего прогноза погоды Александра Беляева.
Тишковец назвал смерть Беляева «утратой для метеорологического цеха»
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

«Я вырос на его репортажах, ещё будучи совсем молодым курсантом. В училище мы всегда с интересом смотрели на его нестандартную подачу погоды, чего раньше никогда не наблюдалось. Естественно, это всегда нам импонировало и было очень интересно... Можно только выразить соболезнования его близким и родным людям», — сказал Тишковец.

Смерть Беляева Тишковец также назвал большой потерей и для метеорологического сообщества.

«Это, безусловно... большая трагедия, утрата для медийного пространства, связанного с нашим метеорологическим фронтом... Для нашего метеорологического цеха это большая утрата, поскольку он был ярким, незаурядным человеком... Он был одним из самых выдающихся телеведущих в нашем медийном пространстве, одним из зачинателей неканцелярской подачи. Его всегда было интересно слушать и видеть», — добавил синоптик.

Кандидат географических наук телеведущий Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.

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