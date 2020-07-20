Библиотеки в Краснодарском крае могут возобновить работу в конце июля

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Библиотеки в Краснодарском крае могут возобновить деятельность в конце июля.
Библиотеки в Краснодарском крае могут возобновить работу в конце июля
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на региональную администрацию.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, библиотеки откроются для обеспечения услуг абонемента по подбору и выдаче книг, а также по выдаче информации справочно-библиографического характера, которую можно будет получить в соцсетях или по телефону.

Читальные залы работу пока не возобновят.

Ранее НТВ сообщал, что в Петербурге возобновили работу Эрмитаж и Русский музей.

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