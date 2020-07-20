Хабенский рассказал о любимых ролях

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Актёр Константин Хабенский рассказал о своих любимых ролях.
Хабенский рассказал о любимых ролях
  • РИА Новости

«Одна из моих любимых ролей — роль Троцкого в сериале «Есенин». Я люблю исторические персонажи. Люблю роль Колчака в фильме «Адмирал», — заявил он в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Артист также поделился воспоминаниями о том, как впервые попал на съёмочную площадку. По его словам, он учился в театральном вузе и его пригласили в эпизод фильма «На кого Бог пошлёт».

«Студентам запрещалось сниматься, но я рискнул. Деньги были нужны. Всё прошло неплохо», — отметил Хабенский.

Ранее Inforeactor сообщал, что премьера фильма «Цой» режиссёра Алексея Учителя состоится в День российского кино, 27 августа.

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