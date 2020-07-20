Синоптики предупредили о дождях с грозами в Тверской области

По данным синоптиков, 20 и 21 июля в Тверской области пройдут проливные дожди с грозами.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра области.

По предварительному прогнозу, в течение двух дней в Твери выпадет 10% от месячной нормы осадков — до 9 мм.

Ранее URA.RU писало об аномальной жаре в Курганской области.