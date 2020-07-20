Синоптики предупредили о дождях с грозами в Тверской области
По данным синоптиков, 20 и 21 июля в Тверской области пройдут проливные дожди с грозами.
- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на данные Гидрометцентра области.
По предварительному прогнозу, в течение двух дней в Твери выпадет 10% от месячной нормы осадков — до 9 мм.
Ранее URA.RU писало об аномальной жаре в Курганской области.
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