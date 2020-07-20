Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов России

Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ряде регионов России, где ранее отмечалась жаркая погода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В Свердловской и Челябинской областях, где было очень жарко, будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления при прохождении фронтального раздела. Будут очень сильные дожди — с грозой, крупным градом и усилением ветра до 25—27 м/с», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд уточнил, что с приходом жаркой погоды небольшое изменение температуры приводит к обострению холодного фронта.

«После сильной жары всегда наступают последствия», — добавил синоптик.

По его словам, сильный ветер, ливень и град ожидаются в Курганской, на самом юге Тюменской, на севере Томской и в Кемеровской областях.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в начале следующей недели в Москве и Московской области.