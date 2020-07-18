В Новосибирском зоопарке родились 16 детёнышей манула

Короткая ссылка
В Новосибирском зоопарке у трёх самок манула, который занесён в Красную книгу, родились 16 детёнышей.
В Новосибирском зоопарке родились 16 детёнышей манула
  • РИА Новости

«В Новосибирском зоопарке три самки манула принесли потомство. В общей сложности у нас сейчас 16 детёнышей: у одной самки три котёнка, у другой — пять, у третьей — восемь малышей», — сообщает зоопарк.

В зоопарке Новосибирска манулов разводят с 1995 года. Детёнышей распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению вида.

В феврале сообщалось, что Московском зоопарке вновь появится забайкальский манул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить