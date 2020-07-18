В Новосибирском зоопарке родились 16 детёнышей манула

В Новосибирском зоопарке у трёх самок манула, который занесён в Красную книгу, родились 16 детёнышей.

«В Новосибирском зоопарке три самки манула принесли потомство. В общей сложности у нас сейчас 16 детёнышей: у одной самки три котёнка, у другой — пять, у третьей — восемь малышей», — сообщает зоопарк.

В зоопарке Новосибирска манулов разводят с 1995 года. Детёнышей распределяют по зоологическим паркам мира в рамках международной и европейской программ по сохранению вида.

В феврале сообщалось, что Московском зоопарке вновь появится забайкальский манул.