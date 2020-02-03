В Московском зоопарке вновь появится забайкальский манул

В Московский зоопарк привезут забайкальского манула, в настоящее время для животного уже готовят вольер с кустарниками, которые будут служить коту укрытием.

Об этом сообщили в мэрии Москвы.

«Мы рады, что гости столичного зоосада вновь смогут наблюдать за манулом и изучать повадки этого удивительного зверя. Палласов кот, который жил на территории нашего зоопарка долгие годы, к сожалению, умер от прогрессировавшей неизлечимой болезни в начале января», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Ранее в столичном зоопарке сообщили о появлении на свет редких кудрявых пеликанов.

В феврале 2019 года сайт «Москва 24» сообщал, что на арке главного входа в Московский зоопарк появится барельеф с манулом.