В Московском зоопарке родились редкие кудрявые пеликаны

Короткая ссылка
В столичном зоопарке сообщили о появлении на свет редких кудрявых пеликанов.
В Московском зоопарке родились редкие кудрявые пеликаны
  • © moscow_zoo_official
  • Instagram

Как передаёт сайт «Москва 24», потомством обзавелись сразу две пары птиц, у каждой из которых родилось по одному птенцу.

«Появление на свет птенцов кудрявых пеликанов — долгожданное событие для зоопарка. Чтобы сохранить пеликанов от исчезновения, уже многие годы ведётся Европейская племенная книга по данному виду. Московский зоопарк принимает активное участие в её пополнении», —отметила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Специалист добавила, что подросших пеликанов направляют как в отечественные, так и в зарубежные зоопарки.

Портал мэра и правительства города уточняет, что птицы занесены в Международную Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Всего в мире насчитывается около 12 тыс. особей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить