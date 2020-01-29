В Московском зоопарке родились редкие кудрявые пеликаны

В столичном зоопарке сообщили о появлении на свет редких кудрявых пеликанов.

Как передаёт сайт «Москва 24», потомством обзавелись сразу две пары птиц, у каждой из которых родилось по одному птенцу.

«Появление на свет птенцов кудрявых пеликанов — долгожданное событие для зоопарка. Чтобы сохранить пеликанов от исчезновения, уже многие годы ведётся Европейская племенная книга по данному виду. Московский зоопарк принимает активное участие в её пополнении», —отметила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Специалист добавила, что подросших пеликанов направляют как в отечественные, так и в зарубежные зоопарки.

Портал мэра и правительства города уточняет, что птицы занесены в Международную Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Всего в мире насчитывается около 12 тыс. особей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в казанском зоопарке из-за тёплой погоды проснулись медведи Фома и Маша.