В Оренбурге предупредили об аномальной жаре и грозе

Синоптики предупредили оренбуржцев об аномальной жаре 14 июля. Максимальная температура воздуха может составить +36…+41 °С. Местами в регионе ожидается гроза.

Как сообщает RIA56.RU со ссылкой на данные Приволжского УГМС, в ночь на 14 июля ожидается переменная облачность, в центральных и восточных районах пройдёт кратковременный дождь и гроза. Возможно усиление ветра до 13—18 м/с.

Днём 14 июля столбик термометра может подняться до +36…+41 °С. На севере региона ожидается +30…+35 °С.

Ранее диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с Newinform дала рекомендации по употреблению напитков в жару.