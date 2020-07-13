В Оренбурге предупредили об аномальной жаре и грозе
- РИА Новости
Как сообщает RIA56.RU со ссылкой на данные Приволжского УГМС, в ночь на 14 июля ожидается переменная облачность, в центральных и восточных районах пройдёт кратковременный дождь и гроза. Возможно усиление ветра до 13—18 м/с.
Днём 14 июля столбик термометра может подняться до +36…+41 °С. На севере региона ожидается +30…+35 °С.
Ранее диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с Newinform дала рекомендации по употреблению напитков в жару.