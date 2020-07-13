Синоптик дал прогноз по потеплению в Москве

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Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз по потеплению в Москве.
Синоптик дал прогноз по потеплению в Москве
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Потепления стоит ожидать в конце недели. До пятницы будет ещё прохладно, но на выходных температура войдёт в норму. Ожидается до +20...+25 °С, а дожди приобретут незначительный локальный характер», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, во вторник начнутся сильные ливни, способные привести к подтоплениям.

«За сутки может вылиться 50 литров осадков на каждый квадратный метр. Особенно с 15:00 до 21:00 пройдут самые сильные ливневые дожди, но без града, без гроз», — уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона в Москве.

URA.RU сообщало, что в ЯНАО запрещено посещать леса до 29 июля.

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