Синоптик дал прогноз по потеплению в Москве

Ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец дал прогноз по потеплению в Москве.

«Потепления стоит ожидать в конце недели. До пятницы будет ещё прохладно, но на выходных температура войдёт в норму. Ожидается до +20...+25 °С, а дожди приобретут незначительный локальный характер», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, во вторник начнутся сильные ливни, способные привести к подтоплениям.

«За сутки может вылиться 50 литров осадков на каждый квадратный метр. Особенно с 15:00 до 21:00 пройдут самые сильные ливневые дожди, но без града, без гроз», — уточнил он.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о существенном изменении температурного фона в Москве.

URA.RU сообщало, что в ЯНАО запрещено посещать леса до 29 июля.