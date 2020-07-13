В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за жары +38 °С

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары в некоторых районах.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Во второй половине дня 14 и 15 июля 2020 года местами на территории Республики Татарстан ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха +35...+38 °С», — заявили синоптики.

Во вторник местами ночью и днём возможна гроза, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с. В конце дня и вечером ожидается сильный дождь, гроза, шквалистые усиления ветра до 23 м/с. Локально прогнозируется град.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО запрещено посещать леса до 29 июля.