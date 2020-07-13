Нижегородская область получит дополнительную субсидию на работы по очистке Волги

Нижегородская область получит из федерального бюджета дополнительную субсидию на строительство объектов для очистки сточных вод по проекту «Оздоровление Волги». Размер выплаты — 645,7 млн рублей.

Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Субъекты, выполняющие программу с опережением, могут рассчитывать на новую субсидию.

Такими регионами, помимо Нижегородской области, стали Татарстан, Саратовская и Московская области.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии разработают методику по реабилитации малых рек.