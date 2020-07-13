Нижегородская область получит дополнительную субсидию на работы по очистке Волги
- РИА Новости
Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Субъекты, выполняющие программу с опережением, могут рассчитывать на новую субсидию.
Такими регионами, помимо Нижегородской области, стали Татарстан, Саратовская и Московская области.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии разработают методику по реабилитации малых рек.