Нижегородская область получит дополнительную субсидию на работы по очистке Волги

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Нижегородская область получит из федерального бюджета дополнительную субсидию на строительство объектов для очистки сточных вод по проекту «Оздоровление Волги». Размер выплаты — 645,7 млн рублей.
Нижегородская область получит дополнительную субсидию на работы по очистке Волги
  • РИА Новости

Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Субъекты, выполняющие программу с опережением, могут рассчитывать на новую субсидию.

Такими регионами, помимо Нижегородской области, стали Татарстан, Саратовская и Московская области.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии разработают методику по реабилитации малых рек.

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