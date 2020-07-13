Молодёжный форум «Таврида» открылся в Крыму

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В Крыму стартовал молодёжный форум «Таврида». С июля по октябрь в бухту Капсель вблизи Судака съедутся творческая молодёжь и волонтёры общероссийского движения #МыВместе, помогавшие людям во время карантина, а также более 500 экспертов — лидеров арт-индустрии.
Молодёжный форум «Таврида» открылся в Крыму
  • © РИА Новости / Михаил Патлис

Форум ожидает гостей из 85 регионов России. Всего будет десять смен (антишкол) по пять-семь дней, направления — музыка, изобразительное искусство, хореография, спорт, театр, политика. В качестве лидеров-наставников заявлены Константин Хабенский, Диана Арбенина, Игорь Крутой, Сергей Безруков, Николай Расторгуев.

По словам руководителя арт-кластера Сергея Першина, «Таврида» находится в режиме смешанных ощущений внутри и немного скомканных форматов на площадке, передают «Известия».

Жизнь в кластере теперь согласуется с эпидемическими нормами Роспотребнадзора. Если в прошлом году на одну смену приезжали 400 участников, то сейчас их не больше сотни.

Грантовый конкурс пройдёт в номинациях: «Добровольчество», «Студенческие инициативы», «Молодёжные медиа», «Патриотическое воспитание», «Спорт», «Укрепление семейных ценностей». Сумма гранта — до 1,5 млн рублей.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что 13 июля в Крыму открывается фестиваль экстремальных видов спорта «Extreme Крым 2020».

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