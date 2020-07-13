В Москве 13 июля ожидается до +26 °С
- АГН «Москва»
- © Сандурская Софья
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +24…+26 °C.
Ожидается, что погода будет облачная с прояснениями. Также в Москве пройдёт кратковременный дождь, местами сильный, с грозой.
Ветер северо-западный, 5—10 м/c, местами порывы 12—17 м/c
Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов прокомментировал в беседе с сайтом «Москва 24» погодные колебания.