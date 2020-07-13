Синоптик спрогнозировал «волну жары» в ряде регионов России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ряде российских регионов возможна «волна жары».
Синоптик спрогнозировал «волну жары» в ряде регионов России
  • © РИА Новости / Владимир Федоренко

«Наиболее жаркий регион — это Урал. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях всё время температура +33...+38 °С, периодически до +40 °С. Температура на 6—7 °С выше нормы. Там волна тепла очень ярко выражена, я бы её даже назвал волной жары», — цитирует его ТАСС.

Как уточнил Вильфанд, такого рода погода на Урале продлится до середины недели.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе Московский регион ожидает заметное похолодание. По оценкам синоптиков, температура может упасть сразу примерно на 10 °С по сравнению с выходными. Наряду с этим ожидаются облачность, дожди и грозы.

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