В Самарской области предупредили о дождях и грозах

Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что 10 июля в Самарской области ожидаются дожди и грозы, возможен град.

АГН «Москва»

Местами возможно усиление ветра до 15—20 м/с. 10 июля в регионе ожидается +32...37 °C, сообщает sova.info. Как пишут «Невские новости», жителей Ленинградской области синоптики также предупредили о грозах и сильном ветре с 10 по 12 июля.