В Самарской области предупредили о дождях и грозах

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Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что 10 июля в Самарской области ожидаются дожди и грозы, возможен град.
В Самарской области предупредили о дождях и грозах
  • АГН «Москва»

Местами возможно усиление ветра до 15—20 м/с.

10 июля в регионе ожидается +32...37 °C, сообщает sova.info.

Как пишут «Невские новости», жителей Ленинградской области синоптики также предупредили о грозах и сильном ветре с 10 по 12 июля.

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