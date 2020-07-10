В Самарской области предупредили о дождях и грозах
Синоптики Приволжского УГМС сообщили, что 10 июля в Самарской области ожидаются дожди и грозы, возможен град.
- АГН «Москва»
Местами возможно усиление ветра до 15—20 м/с.
10 июля в регионе ожидается +32...37 °C, сообщает sova.info.
Как пишут «Невские новости», жителей Ленинградской области синоптики также предупредили о грозах и сильном ветре с 10 по 12 июля.
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