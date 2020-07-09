В Твери рассказали о мерах по борьбе с борщевиком

Короткая ссылка
В Твери рассказали о мерах по очистке городской территории от борщевика Сосновского.
В Твери рассказали о мерах по борьбе с борщевиком
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В 2019 году очистили 100 тыс. кв. м территорий в разных районах.

Как отметил инженер «Зеленстроя» Вадим Колобков, в 2020-м работы проводятся повторно на прошлогодних участках. Также должны быть охвачены ещё 100 тыс. кв. м новых участков.

«На данный момент у нас уже обработано 78 тыс. кв. м территорий, до конца сезона планируем сделать 200 тыс.», — сказал он.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по ликвидации борщевика в регионе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить