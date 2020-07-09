В Твери рассказали о мерах по борьбе с борщевиком

В Твери рассказали о мерах по очистке городской территории от борщевика Сосновского.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

В 2019 году очистили 100 тыс. кв. м территорий в разных районах.

Как отметил инженер «Зеленстроя» Вадим Колобков, в 2020-м работы проводятся повторно на прошлогодних участках. Также должны быть охвачены ещё 100 тыс. кв. м новых участков.

«На данный момент у нас уже обработано 78 тыс. кв. м территорий, до конца сезона планируем сделать 200 тыс.», — сказал он.

В марте телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о планах по ликвидации борщевика в регионе.