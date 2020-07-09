В Карелии появилось ещё четыре объекта культурного наследия

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В Карелии появилось четыре новых объекта культурного наследия. Соответствующие приказы подписала глава регионального Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.
В Карелии появилось ещё четыре объекта культурного наследия
  • Петрозаводск / © wikipedia.org

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на портал правовой информации.

Все памятники находятся в деревне Рубчойла Пряжинского района.

Под охрану государства взяты «Дом жилой Федулиной и Ермолаевой» (1910), «Дом жилой Михайлова» (XIX век), «Дом жилой Амосовых и Садовских» (начало XX века), «Дом жилой Анекова» (начало 1940-х годов).

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.

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