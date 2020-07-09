В Карелии появилось ещё четыре объекта культурного наследия

В Карелии появилось четыре новых объекта культурного наследия. Соответствующие приказы подписала глава регионального Управления по охране объектов культурного наследия Юлия Алипова.

Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на портал правовой информации.

Все памятники находятся в деревне Рубчойла Пряжинского района.

Под охрану государства взяты «Дом жилой Федулиной и Ермолаевой» (1910), «Дом жилой Михайлова» (XIX век), «Дом жилой Амосовых и Садовских» (начало XX века), «Дом жилой Анекова» (начало 1940-х годов).

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.