В Карелии появилось ещё четыре объекта культурного наследия
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Об этом сообщает Karelinform.ru со ссылкой на портал правовой информации.
Все памятники находятся в деревне Рубчойла Пряжинского района.
Под охрану государства взяты «Дом жилой Федулиной и Ермолаевой» (1910), «Дом жилой Михайлова» (XIX век), «Дом жилой Амосовых и Садовских» (начало XX века), «Дом жилой Анекова» (начало 1940-х годов).
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют отреставрировать башню бывшего Хорошёвского конного завода.