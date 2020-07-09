Коллекция центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пополнилась новыми экспонатами

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Коллекция центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ в Москве пополнилась новыми экспонатами.
Коллекция центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ пополнилась новыми экспонатами
  • ©vdnh.ru

Об этом сообщает НСН.

«Среди них макет орбитальной станции «Салют-6» и макет ракеты по проекту Константина Циолковского. Ждёт посетителей и новая мультимедийная зона, посвящённая спутнику «ВДНХ-80». Его запустили на орбиту в прошлом году — к 80-летию выставки», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

Центр «Космонавтика и авиация» возобновил работу 16 июня. Одновременно там могут находиться до 100 человек. Предусмотрено несколько сеансов, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее «Реальное время» сообщало, что выставка картин из коллекции Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан состоится в Третьяковской галерее.

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