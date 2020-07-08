Климатолог прокомментировал погодные колебания

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Климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов прокомментировал погодные колебания.
Климатолог прокомментировал погодные колебания
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Если брать какие-то статистические параметры, то можно сказать, что природа нервничает, потому что атмосферные явления стали более интенсивными», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, интенсивность увеличивается в результате глобального потепления.

Оценивая ситуацию в столичном регионе, Карнаухов выразил мнение, что по погодным условиям тот приближается к южным городам России.

«Если говорить о том, что у нас в этом году не было снега, то да, приближаемся. Такое, скажем, было характерно для 70—80-х годов прошлого века — это где-то Краснодар, например, вот такой климат. В какой-то степени происходит смещение», — пояснил он.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в МЧС прокомментировали жару в Краснодарском крае.

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