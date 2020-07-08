В Москве завершили реставрационные работы по сохранению декоративных элементов гостиницы «Пекин»

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В Москве завершили реставрационные работы по сохранению декоративных элементов и скульптур на башне гостиницы «Пекин».
В Москве завершили реставрационные работы по сохранению декоративных элементов гостиницы «Пекин»
  • © Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«На протяжении четырёх месяцев реставраторы возвращали исторический облик четырём скульптурам, 12 пинаклям, четырём декоративным панно с изображениями достопримечательностей Москвы, ограждениям с балясинами, металлическим решёткам и шпилю, украшающим башню гостиницы», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Работы проходили на высоте более 60 метров.

Здание построено в 1956 году по проекту главного архитектора столицы Дмитрия Чечулина. Это объект культурного наследия регионального значения.

Ранее НСН сообщала, что в Москве отреставрировали артефакты XVIII века, найденные археологами на Гоголевском бульваре в 2019 году.

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