В Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию

Короткая ссылка
В Государственном Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию.
В Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Измерять температуру посетителям мы не будем. Всё-таки люди должны понимать: если у них недомогание, в музей лучше не ходить. А вот без медицинской маски пускать не будем. Но постараемся сделать всё, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно», — заявил начальник историко-информационной службы музея Иван Корнеев.

Со своей стороны, заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов отметил, что подготовка была долгой и непростой. Музей закупил дезинфицирующие средства и бактерицидные лампы.

Билеты будут продаваться онлайн. Посетителей станут пускать по сеансам.

Ранее, как сообщало ОТР, открылась для посетителей Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить