В Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию
- РИА Новости
Об этом сообщает «Петербургский дневник».
«Измерять температуру посетителям мы не будем. Всё-таки люди должны понимать: если у них недомогание, в музей лучше не ходить. А вот без медицинской маски пускать не будем. Но постараемся сделать всё, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно», — заявил начальник историко-информационной службы музея Иван Корнеев.
Со своей стороны, заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов отметил, что подготовка была долгой и непростой. Музей закупил дезинфицирующие средства и бактерицидные лампы.
Билеты будут продаваться онлайн. Посетителей станут пускать по сеансам.
Ранее, как сообщало ОТР, открылась для посетителей Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге.