В Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию

В Государственном Эрмитаже рассказали о подготовке к открытию.

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Измерять температуру посетителям мы не будем. Всё-таки люди должны понимать: если у них недомогание, в музей лучше не ходить. А вот без медицинской маски пускать не будем. Но постараемся сделать всё, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно», — заявил начальник историко-информационной службы музея Иван Корнеев.

Со своей стороны, заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов отметил, что подготовка была долгой и непростой. Музей закупил дезинфицирующие средства и бактерицидные лампы.

Билеты будут продаваться онлайн. Посетителей станут пускать по сеансам.

Ранее, как сообщало ОТР, открылась для посетителей Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге.