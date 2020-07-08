Экономист оценил важность цифровизации

Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев оценил важность цифровизации.

«Уже сейчас можно переводить в киберпространство работу с большей частью документов и госуслуг. Это всё, что связано с ГИБДД, сферой ЖКХ, актами гражданского состояния, имущественными отношениями физлиц — на всё это уже составлены и работают базы данных», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, с каждым месяцем в цифровое пространство уходит всё больше вопросов, возникающих в контактах государства с гражданами и бизнесом.

Как считает Беляев, такой тренд будет продолжен.

«По сути, России предстоит постоянно быть на волне передовых технологий по защите данных и киберпространства», — добавил он.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.