Экономист оценил важность цифровизации

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Эксперт РИСИ экономист Михаил Беляев оценил важность цифровизации.
Экономист оценил важность цифровизации
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«Уже сейчас можно переводить в киберпространство работу с большей частью документов и госуслуг. Это всё, что связано с ГИБДД, сферой ЖКХ, актами гражданского состояния, имущественными отношениями физлиц — на всё это уже составлены и работают базы данных», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, с каждым месяцем в цифровое пространство уходит всё больше вопросов, возникающих в контактах государства с гражданами и бизнесом.

Как считает Беляев, такой тренд будет продолжен.

«По сути, России предстоит постоянно быть на волне передовых технологий по защите данных и киберпространства», — добавил он.

Ранее председатель гильдии цифровой экономики и блокчейн-технологий при МТПП Евгений Концевич в беседе с НСН рассказал об успехах Москвы в области цифровизации.

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