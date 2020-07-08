В Ленинградской области ожидаются ливни и грозы
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.
Жителям области советуют не выходить лишний раз из дома и быть осторожными.
В большинстве районов Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди. Утром и днём местами ливни, грозы.
Ветер западный, северо-западный 3—8 м/с, при грозах порывы 13—15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днём +17...+22 °С. Атмосферное давление существенно меняться не будет.
Ранее, 7 июля, синоптики предупредили о возможных смерчах в Московском регионе.