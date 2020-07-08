В Ленинградской области ожидаются ливни и грозы

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Резкое ухудшение погоды и увеличение осадков ожидается 8 июля в Ленинградской области.
В Ленинградской области ожидаются ливни и грозы
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Жителям области советуют не выходить лишний раз из дома и быть осторожными.

В большинстве районов Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди. Утром и днём местами ливни, грозы.

Ветер западный, северо-западный 3—8 м/с, при грозах порывы 13—15 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днём +17...+22 °С. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Ранее, 7 июля, синоптики предупредили о возможных смерчах в Московском регионе.

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