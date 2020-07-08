Экотропа «Зелёная Находка» появилась в историческом парке «Пограничная площадь»

Экологическая тропа «Зелёная Находка» открылась в историческом парке «Пограничная площадь» на территории бывшей станции юных натуралистов.

Над её созданием работали дети и подростки общественной организации города Находка «КЛИО» под руководством педагогов Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТЭ).

Молодёжное объединение стало одним из победителей краевого конкурсного отбора социально ориентированных общественных организаций и получило на реализацию проекта «Зелёная Находка» около 1 млн рублей.

«Проложено около 500 м деревянных и бетонированных дорожек между деревьями и кустарниками, высаженными много лет назад предыдущими поколениями школьников Находки. Изготовлены первые информационные таблички, рассказывающие о флоре Дальнего Востока. Оборудованы беседки со столами для тематических занятий», — цитирует ИА PrimaMedia руководителя программы Василия Анохина.

Планируется, что экологическая тропа станет новым экскурсионным объектом города.

Ранее на портале Vostokmedia.com рассказали о снятии части ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса в Приморском крае.