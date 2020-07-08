Экотропа «Зелёная Находка» появилась в историческом парке «Пограничная площадь»

Короткая ссылка
Экологическая тропа «Зелёная Находка» открылась в историческом парке «Пограничная площадь» на территории бывшей станции юных натуралистов.
Экотропа «Зелёная Находка» появилась в историческом парке «Пограничная площадь»
  • © Пресс-служба администрации Находкинского городского округа

Над её созданием работали дети и подростки общественной организации города Находка «КЛИО» под руководством педагогов Дома детского и юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТЭ).

Молодёжное объединение стало одним из победителей краевого конкурсного отбора социально ориентированных общественных организаций и получило на реализацию проекта «Зелёная Находка» около 1 млн рублей.

«Проложено около 500 м деревянных и бетонированных дорожек между деревьями и кустарниками, высаженными много лет назад предыдущими поколениями школьников Находки. Изготовлены первые информационные таблички, рассказывающие о флоре Дальнего Востока. Оборудованы беседки со столами для тематических занятий», — цитирует ИА PrimaMedia руководителя программы Василия Анохина.

Планируется, что экологическая тропа станет новым экскурсионным объектом города.

Ранее на портале Vostokmedia.com рассказали о снятии части ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса в Приморском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить