Суд Амстердама вновь перенёс процесс по скифскому золоту

Дата вынесения решения по делу о скифском золоте перенесена на более поздний срок, так как один из судей был отозван, сообщили РИА Новости в Апелляционном суде Амстердама.

«На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна, поскольку один из судей вновь был отозван. Дата этого слушания будет определена позже и рассмотрена в Амстердамском апелляционном суде вместо Гаагского апелляционного суда», — сообщили в суде.

В конце марта Апелляционный суд Амстердама перенёс заседание по делу о принадлежности скифского золота из крымских музеев из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Заседание было назначено на 7 июля.

Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.