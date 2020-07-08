Суд Амстердама вновь перенёс процесс по скифскому золоту
«На данный момент дата вынесения решения по этому делу неизвестна, поскольку один из судей вновь был отозван. Дата этого слушания будет определена позже и рассмотрена в Амстердамском апелляционном суде вместо Гаагского апелляционного суда», — сообщили в суде.
В конце марта Апелляционный суд Амстердама перенёс заседание по делу о принадлежности скифского золота из крымских музеев из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Заседание было назначено на 7 июля.
Коллекция скифского золота была вывезена из Крыма на выставку в Музей Алларда Пирсона в Амстердаме в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России о своих правах на золото заявили как музеи полуострова, так и Украина.