МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве

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Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о дожде, грозе и ветре с порывами до 20 м в секунду в течение дня в городе.
МЧС предупредило о грозе с градом и сильном ветре в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Любимов

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 10:00 до 21:00 8 июля по городу Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра 15—20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области из-за ветра было повалено 130 деревьев.

В Москве в среду, 8 июля, ожидается до +28 °С.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.

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