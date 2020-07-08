В Москве 8 июля ожидается до +28 °С

В Москве в среду, 8 июля, ожидается до +28 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +26…+28 °C. Ожидается облачная погода с пояснениями. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер южный 5—10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/c. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории страны. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.