В Москве 8 июля ожидается до +28 °С
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +26…+28 °C.
Ожидается облачная погода с пояснениями. Местами возможен кратковременный дождь.
Ветер южный 5—10 м/с, при грозе порывы могут достигать 17 м/c.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что нынешний год войдёт в десятку самых тёплых в метеоистории страны.
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал рекомендации россиянам, работающим в жару.