Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Горький fest»

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Стала известна конкурсная программа фестиваля нового российского кино «Горький fest».
Объявлена конкурсная программа кинофестиваля «Горький fest»
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА «Время Н» со ссылкой на оргкомитет.

Будут представлены 23 работы, в том числе «27 секунд памяти» Ивана Качалина, Blink Полины Лиске, «До встречи» Ивана Понкратова, «Собака Павлова» Яны Есипович, «Ящик-Павел» Виктора Беланова.

Фестиваль состоится 17—23 июля в Нижнем Новгороде.

Ранее RIA56 сообщало, что международный кинофестиваль «Восток & Запад. Классика и авангард» пройдёт 21—26 августа в Оренбурге.

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