Онищенко оценил приложение TikTok
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В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он положительно оценил возможность детей самовыражаться, но подчеркнул, что обязательно должна быть фильтрация.
«Конечно, то, что Китай закрывает, — это их право, не нам за них решать. Если есть такой ресурс и он пользуется популярностью, это не может быть без внимания взрослого сообщества», — отметил Онищенко.
Ранее сообщалось, что Европейский комитет по защите данных намерен проверить работу социальной сети TikTok.
Практикующий детский и подростковый психолог кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.