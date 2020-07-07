Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко оценил приложение TikTok.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он положительно оценил возможность детей самовыражаться, но подчеркнул, что обязательно должна быть фильтрация.

«Конечно, то, что Китай закрывает, — это их право, не нам за них решать. Если есть такой ресурс и он пользуется популярностью, это не может быть без внимания взрослого сообщества», — отметил Онищенко.

Ранее сообщалось, что Европейский комитет по защите данных намерен проверить работу социальной сети TikTok.

Практикующий детский и подростковый психолог кандидат культурологии Елена Лосева в беседе с Nation News рассказала, как обезопасить детей в социальных сетях.