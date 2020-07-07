Объявлена главная тема Петербургского международного культурного форума

Стала известна главная тема Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу.

Мероприятие намечено на 12—14 ноября. Почётными гостями станут Франция и Азербайджан.

Тема — «Культура цивилизации — цивилизация культуры». Как пояснили организаторы, своё влияние оказала пандемия, так как человечество стало пересматривать ценности и вернулось к истинному пониманию гуманизма.

«Именно культура стала той основой, которая дала людям в трудной ситуации уверенность в будущем, надежду и поддержку. Растущая значимость культурной деятельности, востребованность культурных проектов — лучшее тому доказательство», — отметили в пресс-службе.

Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что организаторы рассказали о подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму 2021 года.