Объявлена главная тема Петербургского международного культурного форума
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу.
Мероприятие намечено на 12—14 ноября. Почётными гостями станут Франция и Азербайджан.
Тема — «Культура цивилизации — цивилизация культуры». Как пояснили организаторы, своё влияние оказала пандемия, так как человечество стало пересматривать ценности и вернулось к истинному пониманию гуманизма.
«Именно культура стала той основой, которая дала людям в трудной ситуации уверенность в будущем, надежду и поддержку. Растущая значимость культурной деятельности, востребованность культурных проектов — лучшее тому доказательство», — отметили в пресс-службе.
Ранее сайт «Аргументы и факты» сообщал, что организаторы рассказали о подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму 2021 года.