В Ялте пройдёт фестиваль хип-хоп-культуры

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Фестиваль хип-хоп-культуры Yalta Summer Jam в этом году пройдёт в Ялте без участия иностранных гостей, в сокращённом формате и с учётом требований Роспотребнадзора.

«В этом году площадкой для его проведения с 9 по 12 июля станет ялтинский пляж «Солнечный». Новая локация фестиваля позволит обеспечить социальную дистанцию, все участники пройдут температурный контроль, будет регулярно проводиться дезинфекция», — пишет «Крыминформ» со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Руслана Новикова.

В течение четырёх дней на специально отведённых площадках будут организованы танцевальные мастер-классы от ведущих профессионалов, состоятся соревнования отдельных участников и команд, выступления диджеев.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что фестиваль культур «Народная классика» пройдёт в Крыму в сентябре.

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