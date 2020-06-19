Фестиваль культур «Народная классика» пройдёт в Крыму в сентябре
- РИА Новости
Об этом сообщает «Утро.ру».
Программа включает мастер-классы, ярмарки национальных кухонь и предметов декоративно-прикладного искусства, экскурсии, гала-концерты.
Мероприятия запланированы в Керчи, Феодосии и Судаке.
Среди участников — оркестр Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра, заслуженный артист России Александр Блискунов, «Бурановские бабушки».
Ранее «Невские новости» сообщали, что международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» перенесли на 28—30 августа.