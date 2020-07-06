Эксперт рассказал, как обезопаситься от змей
- Pixabay
«Если по периметру есть фундамент, значит, змея не приползёт. Если нет, то следует сделать сетку. Плюс участок нужно облагородить: скосить траву, убрать какие-то захламлённые зоны, ну и исключить повышенную влажность», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».
По его словам, самое надёжное — оградить себя механическим способом.
Если человек идёт туда, где могут быть змеи, то необходимо надеть резиновые сапоги и плотную одежду.
Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Невскими новостями» прокомментировала ситуацию с клещами.