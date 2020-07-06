Эксперт рассказал, как обезопаситься от змей

Дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков рассказал, как обезопаситься от змей.

«Если по периметру есть фундамент, значит, змея не приползёт. Если нет, то следует сделать сетку. Плюс участок нужно облагородить: скосить траву, убрать какие-то захламлённые зоны, ну и исключить повышенную влажность», — заявил он в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По его словам, самое надёжное — оградить себя механическим способом.

Если человек идёт туда, где могут быть змеи, то необходимо надеть резиновые сапоги и плотную одежду.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логина в беседе с «Невскими новостями» прокомментировала ситуацию с клещами.