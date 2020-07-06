Во Владивостоке открылась выставка «Память о войне: предметный разговор»

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В Музее истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева во Владивостоке открылась выставка «Память о войне: предметный разговор».
Во Владивостоке открылась выставка «Память о войне: предметный разговор»
  • РИА Новости

Об этом сообщает Vostokmedia.com со ссылкой на сайт учреждения.

Каждый из экспозиционных залов посвящён одному из событий Великой Отечественной войны. В частности, можно узнать о блокадном Ленинграде и партизанских сражениях.

Представлены книги, картины, оружие, фотографии, документы и письма.

Выставка открыта до середины сентября 2020 года.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщала, что в Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота открылась выставка «Бессмертный экипаж Победы».

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