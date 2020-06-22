В Балаклавском музейном комплексе открылась выставка «Бессмертный экипаж Победы»
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Экспозиция посвящена экипажам подводных лодок времён Великой Отечественной войны.
«Центральным элементом экспозиции является фотоколлаж, составленный из 3224 портретов подводников-черноморцев», — заявили в пресс-службе ЧФ.
Снимки расположены так, чтобы в центре стенда вырисовывался силуэт подлодки Щ-215, командиром которой был Герой Советского Союза Михаил Грешилов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде в День памяти и скорби на мемориале 1200 воинов-гвардейцев прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».