В Балаклавском музейном комплексе открылась выставка «Бессмертный экипаж Победы»

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В Военно-историческом музее фортификационных сооружений Черноморского флота открылась выставка «Бессмертный экипаж Победы».
В Балаклавском музейном комплексе открылась выставка «Бессмертный экипаж Победы»
  • © muzey-sevastopol.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Экспозиция посвящена экипажам подводных лодок времён Великой Отечественной войны.

«Центральным элементом экспозиции является фотоколлаж, составленный из 3224 портретов подводников-черноморцев», — заявили в пресс-службе ЧФ.

Снимки расположены так, чтобы в центре стенда вырисовывался силуэт подлодки Щ-215, командиром которой был Герой Советского Союза Михаил Грешилов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининграде в День памяти и скорби на мемориале 1200 воинов-гвардейцев прошла традиционная патриотическая акция «Свеча памяти».

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