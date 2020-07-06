Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
- РИА Новости
Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.
«Организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — написал музыкант.
Он отметил, что из-за закрытия границ стало невозможным приглашение конкурсантов из других стран.
Ранее организаторы Берлинского марафона заявили об отмене мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса.