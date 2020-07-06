Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

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Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.
Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.

«Организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — написал музыкант.

Он отметил, что из-за закрытия границ стало невозможным приглашение конкурсантов из других стран.

Ранее организаторы Берлинского марафона заявили об отмене мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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