Фестиваль «Новая волна» отменён из-за коронавируса

Фестиваль «Новая волна», который предполагалось провести в Казани в августе 2020 года, отменён из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом генеральный продюсер смотра Игорь Крутой сообщил в своём Instagram.

«Организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», — написал музыкант.

Он отметил, что из-за закрытия границ стало невозможным приглашение конкурсантов из других стран.

Ранее организаторы Берлинского марафона заявили об отмене мероприятия в 2020 году из-за пандемии коронавируса.