Умер писатель Евгений Войскунский

Писатель и журналист Евгений Войскунский скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Союза писателей Москвы.

В сообщении говорится, что «3 июля 2020 года на 99-м году жизни умер Евгений Львович Войскунский — прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца. «С лейкой и блокнотом…» — это и о нём».

«Мы, товарищи по писательскому цеху, единомышленники и почитатели прекрасного писателя и дорогого человека, глубоко скорбим о его уходе и будем помнить о нём всегда. Выражаем соболезнования сыну и родственникам Евгения Львовича», — сообщили в Союзе писателей Москвы.

Ранее сообщалось, что в Нальчике в возрасте 82 лет скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев.