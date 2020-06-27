В Нальчике умер народный поэт Салих Гуртуев
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«В пятницу, 26 июня, на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почётный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев», — говорится в сообщении в Instagram.
Гуртуев написал более 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык произведений русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа.
Кроме того, он возглавлял Госкомитет Кабардино-Балкарии по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Родственники поэта сообщили ТАСС, что у Гуртуева выявили коронавирус и он лечился в одном из госпиталей в Нальчике.
3 февраля в Москве скончался поэт, переводчик и литературовед Евгений Витковский.