В Нальчике умер народный поэт Салих Гуртуев

В Нальчике в возрасте 82 лет скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии Салих Гуртуев, сообщило Минкультуры КБР.

«В пятницу, 26 июня, на 83-м году жизни скончался народный поэт Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, почётный президент Клуба писателей Кавказа Салих Султанбекович Гуртуев», — говорится в сообщении в Instagram.

Гуртуев написал более 25 книг поэзии, литературных эссе, переводов на балкарский язык произведений русской и мировой литературы, а также поэтов народов Кавказа.

Кроме того, он возглавлял Госкомитет Кабардино-Балкарии по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.

Родственники поэта сообщили ТАСС, что у Гуртуева выявили коронавирус и он лечился в одном из госпиталей в Нальчике.

3 февраля в Москве скончался поэт, переводчик и литературовед Евгений Витковский.