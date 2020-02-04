Умер поэт и переводчик Евгений Витковский

Поэт, переводчик и литературовед Евгений Витковский скончался в Москве в возрасте 69 лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на его супругу Ольгу Кольцову.

«Дорогие друзья, Евгения Витковского, Жени Витковского — с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3 февраля», — написала она в своём Facebook.

Поэт был госпитализирован в Боткинскую больницу, где находился в тяжёлом состоянии.

Витковский опубликовал переводы поэтических произведений с английского (Оскар Уальд, Редьярд Киплинг), немецкого (Райнер Мария Рильке, Теодор Крамер), французского (Артюр Рембо, Поль Валери) и других языков.

Витковский был также экспертом Союза переводчиков России и входил в российский Союз писателей.

В ноябре сообщалось о смерти писателя и поэта Игоря Сахновского.