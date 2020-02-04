Умер поэт и переводчик Евгений Витковский
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«Дорогие друзья, Евгения Витковского, Жени Витковского — с нами нет. Он скончался сегодня в 18 часов, 3 февраля», — написала она в своём Facebook.
Поэт был госпитализирован в Боткинскую больницу, где находился в тяжёлом состоянии.
Витковский опубликовал переводы поэтических произведений с английского (Оскар Уальд, Редьярд Киплинг), немецкого (Райнер Мария Рильке, Теодор Крамер), французского (Артюр Рембо, Поль Валери) и других языков.
Витковский был также экспертом Союза переводчиков России и входил в российский Союз писателей.
В ноябре сообщалось о смерти писателя и поэта Игоря Сахновского.